Минфин сохранил порог выручки бизнеса на УСН для уплаты НДС на 2027-2029 гг.

Минфин: порог выручки бизнеса на УСН для уплаты НДС сохраняется на 2027-2029 гг. Минфин сохранил порог выручки бизнеса на УСН для уплаты НДС на 2027-2029 гг.

Москва11 июн Вести.Порог годовой выручки, дающий право малому бизнесу на УСН не платить НДС, сохраняется на ближайшие три года — на бюджетный цикл 2027–2029 годов. Об этом говорится в комментарии статс-секретаря – замминистра финансов Алексея Сазанова, который распространила пресс-служба Минфина РФ.

Для МСП на УСН вопрос сохранения порога по уплате НДС требовал оперативного принятия решения, поскольку это определяет возможности долгосрочного планирования бизнеса​​​. Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает сохранение порога для уплаты НДС сразу на три года, то есть на весь бюджетный цикл говорится в сообщении

Сазонов уточнил, что в течение этого срока условия меняться не будут, а их предсказуемость позволит бизнесу выстраивать свою траекторию развития независимо от макроэкономических факторов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект по сохранению порога налога на добавленную стоимость на уровне 20 миллионов рублей до 2029 года.