Заморозка снижения лимита по НДС до 2029 года оценена в 251 млрд рублей

Снижение порога выручки для НДС предложили заморозить до 2029 года Заморозка снижения лимита по НДС до 2029 года оценена в 251 млрд рублей

Москва9 июн Вести.Проект постановления предлагает заморозить снижение лимита выручки, при котором компании обязаны платить НДС, до 2029 года — это решение обойдётся федеральному бюджету примерно в 251 миллиард рублей, следует из текста инициативы.

Снижение лимита выручки для НДС будет заморожено до 2029 г., что обойдётся бюджету в 251 млрд руб. говорится в проекте

В документе не уточняется, на какой именно величине в итоге будет зафиксирован порог и какие группы налогоплательщиков подпадут под действие меры.