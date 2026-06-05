Егоров: мы старались не штрафовать, а консультировать малый бизнес по НДС

ФНС старается консультировать малый бизнес, а не штрафовать за ошибки по НДС Егоров: мы старались не штрафовать, а консультировать малый бизнес по НДС

Москва5 июн Вести.После снижения порога по НДС у новой категории налогоплательщиков уровень ошибок составил 2,5%. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. Он добавил, что считает подобный уровень ошибок вполне нормальной погрешностью.

Мы не штрафовали их за это, а наоборот, всячески помогали с консультациями и в целом прошли неплохо сказал он

Порог выручки для уплаты НДС будет снижаться для малого и среднего бизнеса постепенно. С текущего года он составит 20 миллионов рублей, со следующего – 15 миллионов, с 2028 года – 10 миллионов.