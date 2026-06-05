Москва5 июнВести.После снижения порога по НДС у новой категории налогоплательщиков уровень ошибок составил 2,5%. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. Он добавил, что считает подобный уровень ошибок вполне нормальной погрешностью.
Мы не штрафовали их за это, а наоборот, всячески помогали с консультациями и в целом прошли неплохосказал он
Порог выручки для уплаты НДС будет снижаться для малого и среднего бизнеса постепенно. С текущего года он составит 20 миллионов рублей, со следующего – 15 миллионов, с 2028 года – 10 миллионов.