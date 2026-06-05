Шохин: РСПП хочет попросить кабмин не снижать еще больше планку выручки для НДС

Шохин попросит кабмин повысить порог налогообложения для бизнеса Шохин: РСПП хочет попросить кабмин не снижать еще больше планку выручки для НДС

Москва5 июн Вести.Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) будет призывать правительство не снижать порог налогообложения для бизнеса. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава организации Александр Шохин.

По его словам, российским предпринимателям будет сложно справиться с налоговой нагрузкой и они будут вынуждены уйти в самозанятость.

В настоящее время под НДС попадают компании с оборотом свыше 20 миллионов рублей, напомнил Шохин.

Будем призывать правительство все-таки не снижать вот этот порог обложения, а он в следующем году должен быть 15 уже, еще через год 10 миллионов сказал Шохин

Глава РСПП отметил, что, кроме принятия новых мер по налогообложению, союз предлагает настроить федеральный инвестиционный налоговый вычет и сделать его более эффективным инструментом поддержки инвестиций.

Ранее руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил, что после снижения порога по НДС у новой категории налогоплательщиков уровень ошибок составил 2,5%.