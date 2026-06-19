Шохин: "право на ошибку" для Банка России нужно закрепить законодательно

Шохин призвал закрепить законом "право на ошибку" для Банка России Шохин: "право на ошибку" для Банка России нужно закрепить законодательно

Москва19 июн Вести.Банку России необходимо законодательно дать "право на ошибку", заявил ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Глава РСПП отметил, что сейчас регулятор ведет очень осторожную денежно-кредитную политику, которая, по его мнению, вызвана тем, что подобного права у Банка России нет.

Такое впечатление, что он не имеет права на ошибку. Я считаю, что [нужно] законодательно, может быть, дать право Центральному банку на ошибку сказал Шохин

Ранее Шохин назвал снижение ключевой ставки лишь на 0,25% разочаровывающим результатом. По его мнению, уже к концу года этот показатель должен составлять 10%.

Также он заявил, что текущий уровень экономического роста в России не дает компаниям и инвесторам внутри страны поддерживать устойчивость своей деятельности.