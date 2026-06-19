Шохин вспомнил о налогах в Древней Руси, говоря о решении ЦБ по ставке Шохин рассказал анекдот о принципах древнего налогообложения

Москва19 июн Вести.Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ИС "Вести" прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке, прибегнув к исторической байке о древнерусском князе.

В пятницу ЦБ РФ снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но только на 0,25 процентного пункта – до 14,25% годовых.

Шохин отметил, что бизнес все чаще выражает недовольство действиями регулятора. При этом он привел высказывание одного из своих коллег, который указывает на переход от злости к желанию смеяться.

Есть байка по поводу того, как собирал налог, то ли князь Игорь, то ли князь Святослав, то ли Владимир… Если плакали крестьяне и селяне, когда с них подать дополнительную брали, то повышали налог. Когда начинали смеяться, то прекращали повышать налоги рассказал глава РСПП

Шохин отметил, что российские предприниматели также подвигаются к грани, когда готовы смеяться.

Ранее он также выразил разочарование таким незначительным понижением ставки. Он напомнил о своем призыве к более агрессивному снижению, чтобы к концу года достигнуть цифры ниже 10% годовых.