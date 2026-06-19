Москва19 июн Вести.Низкая ставка позволяла компаниям решать проблемы за счет заимствований, а после ее повышения фирмы уходят из банков "несолоно хлебавши". Об этом ИС "Вести" рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Шохин.

Он добавил, что при высокой ставке банки стали более внимательно оценивать потенциальных заемщиков.

При низкой ставке многие компании выкручивались, в том числе за счет заимствований, и с "обороткой" было более-менее все в порядке. Сейчас, за счет того, что многие нормативы стали более жесткими и банки внимательно, скажем, смотрят на потенциальных заемщиков, оценивают их платежеспособность, в том числе будущую. Часто предприятия, постучавшие в дверь банкам, уходят "несоло хлебавши". Это тоже одна из проблем рассказал Шохин

Ранее Шохин выразил неудовлетворенность результатами решения ЦБ по снижению ключевой ставки на 0,25%. По его мнению, снижение должно происходить более агрессивно.