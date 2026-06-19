Москва19 июн Вести.Снижение ключевой ставки только на 0,25% – разочаровывающий результат. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Шохин.

Он напомнил, что еще на полях ПМЭФ призывал к более агрессивному снижению ключевой ставки, которая, по его мнению, к концу года должна составлять 10%.

[Решение ЦБ – это] разочарование. Конечно, когда я буквально вчера и в предшествующие дни, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, призывал более агрессивно снижать ставку с тем, чтобы к концу года выйти на однозначную цифру ключевой ставки, то есть ниже 10% рассказал Шохин

Ранее сообщалось, что совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки. После снижения она будет равна 14,25%.