Более 360 тыс. субъектов МСП освободят от уплаты НДС в 2027-2028 годах Силуанов: освобождение от уплаты НДС затронет свыше 360 тыс. субъектов МСП

Москва9 июн Вести.Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в 2027-2028 годах коснется более 360 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба Минфина РФ.

Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется более 360 тыс. МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027-2028 годах. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года сказал глава ведомства

По словам Силуанова, данное решение прорабатывалось вместе с правительством страны и представителями бизнеса. Министр считает, что это позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.

Ранее "Единая Россия" внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о сохранении порога доходов на уровне 20 млн рублей. После превышения этой отметки малый малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен начать платить НДС.