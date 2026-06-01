Россиянам рассказали о выгодах от новых правил ввоза товаров из ЕАЭС Григоренко: новые правила импорта из ЕАЭС защитят от некачественных товаров

Москва1 июн Вести.Новые правила импорта в рамках ЕАЭС будут защищать российского потребителя от некачественной продукции. Об этом в разговоре с ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он объяснил, что продукция, которая ввозится легально, будет иметь пакет документов, подтверждающих ее качество.

[Новые правила импорта будут иметь] эффект в виде защиты от приобретения не только нелегально ввезенной продукции, но и некачественной продукции. Потому что легально ввезенная продукция – это продукция со всем пакетом документов и с подтверждением того, что она качественная и соответствует всем российским и не только российским стандартам рассказал Григоренко

Ранее профессор Александр Сафонов объяснил экономическую необходимость введения новых правил импорта в РФ из стран ЕАЭС. По его мнению, такие меры могут быть частью стратегии правительства по сбору дополнительных налогов.