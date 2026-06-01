Москва1 июн Вести.Новые правила ввоза товаров в РФ из стран ЕАЭС направлены на сокращение серого импорта, что позволит увеличить налоговые поступления в российский бюджет. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он предположил, что новые меры контроля могут быть частью стратегии Минфина по сбору 50 млрд рублей дополнительных налогов.

Вероятно, это (введение новых правил импорта — прим. ред.) попытка реализовать цель, которая поставлена Министерством финансов: собрать до конца года 50 миллиардов рублей в виде дополнительных налогов на виде НДС и таможенных пошлин, поскольку сама система направлена на сокращение так называемого серого неконтролируемого импорта рассказал Сафонов

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что взаимный товарооборот стран — участниц ЕАЭС вырос на 6%. Он добавил, что за первый квартал 2026 этот показатель достиг 22 млрд долларов.