Минпромторг не ждет сокращения предложения компьютеров на рынке РФ

Минпромторг прокомментировал сокращение списка брендов для параллельного импорта Минпромторг не ждет сокращения предложения компьютеров на рынке РФ

Москва4 мая Вести.Минпромторг России не ожидает, что изменения в механизме параллельного импорта компьютеров повлияют на внутренний рынок РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Так министерство прокомментировало исключение компьютеров и комплектующих брендов HP, IBM, Kingston, Samsung, Toshiba, Hitachi и Acer из списков продукции, которую разрешено ввозить в РФ через механизм параллельного импорта. Изменения вступают в силу с 27 мая 2026 года.

Позиции, исключаемые из перечня "параллельного импорта", представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Таким образом, исключение данных позиций... не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров цитирует ведомство агентство "Интерфакс"

В Минпромторге добавили, что подобная мера позволит повысить спрос на российскую радиоэлектронную продукцию и поспособствует развитию производства в РФ.

Ранее СМИ сообщили, что совокупные траты россиян на зарубежную электронику снизились на 10%.