Москва4 маяВести.Минпромторг России не ожидает, что изменения в механизме параллельного импорта компьютеров повлияют на внутренний рынок РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
Так министерство прокомментировало исключение компьютеров и комплектующих брендов HP, IBM, Kingston, Samsung, Toshiba, Hitachi и Acer из списков продукции, которую разрешено ввозить в РФ через механизм параллельного импорта. Изменения вступают в силу с 27 мая 2026 года.
Позиции, исключаемые из перечня "параллельного импорта", представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Таким образом, исключение данных позиций... не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаровцитирует ведомство агентство "Интерфакс"
В Минпромторге добавили, что подобная мера позволит повысить спрос на российскую радиоэлектронную продукцию и поспособствует развитию производства в РФ.
Ранее СМИ сообщили, что совокупные траты россиян на зарубежную электронику снизились на 10%.