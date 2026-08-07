Минпромторг РФ не планирует сокращать перечень параллельного импорта Минпромторг РФ: перечень параллельного импорта сокращать пока не планируется

Москва7 авг Вести.Список товаров, ввозимых в Россию по схеме параллельного импорта, в настоящее время не планируется сокращать, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, его слова приводит ТАСС.

Пока нет. Пока перечень останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае сказал он

Чекушов добавил, что среднемесячный объем параллельного импорта достиг порядка 1,7 млрд долларов, а за полгода суммарный объем составил около 10,6 млрд долларов.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что параллельный импорт в РФ за четыре месяца составил 6,3 млрд долларов.