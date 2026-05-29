Минпромторг США отказался вводить пошлины на поставки палладия из РФ

Москва29 мая Вести.Министерство торговли США не стало вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом заявила Федеральная комиссия по международной торговле США.

На прошлой неделе США объявили о введении компенсационной пошлины на российский палладий в размере 109,1%. Тем не менее проведенное Комиссией по международной торговле США расследование установило, что поставки в США необработанного палладия из России не наносят ущерба национальной промышленности.

Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из России говорится в документе, который был размещен на сайте комиссии

Российский импорт палладия, согласно данным американского ведомства, в 2024 году оценивался в размере 877,73 млн долларов, в 2023 году составил 1,08 млрд, в 2022 году - 1,35 млрд.