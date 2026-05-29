Москва29 маяВести.Министерство торговли США не стало вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом заявила Федеральная комиссия по международной торговле США.
На прошлой неделе США объявили о введении компенсационной пошлины на российский палладий в размере 109,1%. Тем не менее проведенное Комиссией по международной торговле США расследование установило, что поставки в США необработанного палладия из России не наносят ущерба национальной промышленности.
Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из Россииговорится в документе, который был размещен на сайте комиссии
Российский импорт палладия, согласно данным американского ведомства, в 2024 году оценивался в размере 877,73 млн долларов, в 2023 году составил 1,08 млрд, в 2022 году - 1,35 млрд.