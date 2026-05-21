США ввели компенсационные пошлины на российский палладий

Москва21 мая Вести.Министерство торговли США установило компенсационные пошлины на российский палладий на уровне 109,1%, сообщается на сайте американского ведомства.

Комиссия по международной торговле США (ITC) продолжает расследование возможного ущерба, который могла понести американская промышленность от поставок российского металла.

В конце апреля США также ввели антидемпинговую пошлину на российский палладий в размере 132,83%.

Российский импорт палладия, согласно данным американского ведомства, в 2024 году оценивался в размере $877,73 млн, в 2023 году составил $1,08 млрд, в 2022 году - $1,35 млрд.

Ранее сообщалось, что в компании "Норникель" научились воздействовать на свойства палладия, а также замещать им другие материалы.