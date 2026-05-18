В МИД РФ заявили о новых санкциях США против России при Трампе Лавров: США в период правления Трампа уже принимают новые санкции против РФ

Москва18 мая Вести.Вашингтон уже при администрации президента США Дональда Трампа вводит новые антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что также исправно продлеваются все ограничения, введенные при экс-президенте США Джо Байдене.

Уже при администрации Трампа принимается все больше и больше самостоятельных, уже, так сказать, новых санкций сказал Лавров

Ранее представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма указала, что поставки российской нефти в Индию не зависят от решений США по санкциям.