США вводят заградительную пошлину 132,83% на импорт российского палладия США вводят пошлину на палладий из РФ для защиты собственных производителей

Москва1 мая Вести.Министерство торговли США планирует установить пошлину на импорт необработанного палладия из России в размере 132,83%. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре США. Согласно официальному документу, решение принято в связи с тем, что "Россия осуществляет экспорт палладия в США по ценам, которые ниже рыночных".

Для устранения торгового дисбаланса ведомство решило ввести "антидемпинговую маржу в размере 132,83%" на такие поставки. Разбирательство было инициировано после обращений американских профсоюзов и бизнеса, в частности компании Sibanye-Stillwater. В сентябре 2025 года Федеральная комиссия США по международной торговле официально обвинила поставщиков из РФ в нанесении "ущерба для американских производителей".