Повышение пошлин на ввоз пальмового масла в РФ не коснется Венгрии и Словакии РФ повысила таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

Москва12 июн Вести.Россия повысила ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных государств до 35%, сообщается на официальном сайте Минсельхоз России.

Подписано постановление правительства о повышении до 35% ввозных таможенных пошлин на поставки в Россию пальмового масла и его фракций из недружественных государств, за исключением Венгрии и Словакии говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что ранее размер ставки пошлин составлял до 5%. Это ответное решение на незаконные санкции со стороны недружественных государств. Оно не повлияет на цену готовой продукции в стране.