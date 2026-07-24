США определили размер пошлины на импорт из России в 12,5%

США обложат российский импорт пошлиной в размере 12,5% США определили размер пошлины на импорт из России в 12,5%

Москва24 июл Вести.США решили установить ставку импортной пошлины на российские товары в размере 12,5%. Следует из предварительного уведомления аппарата представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира.

Документ будет опубликован в Федеральном реестре США — официальном сборнике правительственных актов, передает агентство Reuters.

Новые таможенные сборы затронут 60 стран и связаны "с борьбой против принудительного труда".

США вводят новые таможенные пошлины в отношении 60 торговых партнеров ... Представитель на торговых переговорах принял решение ввести пошлины в размере 12,5% на продукцию России указано в уведомлении

Пошлины начнут действовать с 00:01 24 июля по времени восточного побережья (07:01 мск). Они заменят временные глобальные тарифы на американский импорт, которые были введены 24 февраля 2026 года сроком на 150 дней. Для товаров, находящихся в пути на момент вступления пошлин в силу, их применение отложено до 28 июля.

По данным Reuters, из перечня товаров, облагаемых пошлинами, исключат нефть, газ, удобрения, отдельные виды продовольствия, а также продукцию, которая уже подпадает под американские тарифы, включая автомобили, сталь, алюминий и медь.

Кроме того, пошлины не затронут товары, регулируемые соглашением о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Тарифы для стран, которые, по оценке американской стороны, предприняли шаги по борьбе с принудительным трудом, составят 10%, для остальных государств — 12,5%.

20 июля американский лидер Дональд Трамп подписал три прокламации, вводящие дополнительные пошлины в размере 50% на многие канадские товары в ответ на дискриминационное отношение к продукции из США.

До этого стало известно о намерении Вашингтона ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии.