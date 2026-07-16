Москва16 июлВести.Соединенные Штаты намерены ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, импортируемых из Бразилии. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.
По словам главы Госдепа, решение принято из-за того, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва и его правительство "недобросовестно" вели переговоры с Вашингтоном.
Президент [США Дональд] Трамп поручил Управлению торгового представителя США (USTR) ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импортанаписал Рубио
Он добавил, что проводимая бразильским лидером экономическая политика "плоха для американцев и бразильцев".