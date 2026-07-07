В МИД Бразилии заявили об угрозе интервенции США Глава МИД Бразилии Виэйра заявил о растущем риске военного вторжения США

Москва7 июл Вести.Глава Министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра выразил обеспокоенность по поводу потенциального роста риска военной интервенции со стороны США.

Поводом для подобного заявления стало решение Вашингтона классифицировать ключевые бразильские преступные формирования как террористические организации. Выступая на слушаниях в Палате депутатов Конгресса Бразилии, министр подчеркнул, что решение американских властей несет в себе ряд серьезных последствий.

По информации телеканала CNN Brasil, Виэйра указал на финансовые и миграционные риски для граждан Бразилии.

Кроме того, глава МИД отметил, что с этого момента возникла вероятность применения Соединенными Штатами военной силы непосредственно на бразильской земле.

Радикальное включение группировок Comando Vermelho (CV, "Красная команда") и Primeiro Comando da Capital (PCC, "Первая столичная команда") в перечень "международных террористических организаций" не принесет ожидаемых преимуществ в совместной борьбе с организованной преступностью, заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии на фоне угроз США приступили к подготовке внеочередного саммита БРИКС.