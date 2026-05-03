КСИР: США оказались перед выбором между войной и невыгодной сделкой

КСИР заявил, что США оказались в тупике между войной и невыгодным соглашением КСИР: США оказались перед выбором между войной и невыгодной сделкой

Москва3 мая Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с резким заявлением в адрес США, отметив, что Вашингтон оказался в стратегическом тупике. Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report.

"Пространство для принятия решений США сузилось", и [президенту США] Дональду Трампу приходится выбирать между "невозможной военной операцией" и "плохим соглашением" говорится в сообщении

Ранее издание Axios сообщило, что переговоры Тегерана и Вашингтона затягиваются из-за давления со стороны КСИР, который требует не начинать диалог до тех пор, пока Соединенные Штаты не снимут блокаду с Ормузского пролива.