США ввели дополнительные пошлины в 50% на товары из Канады Трамп ввел пошлины в 50% на канадские товары из-за дискриминации экспорта США

Москва21 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп подписал три прокламации, вводящие дополнительные пошлины в размере 50% на многие канадские товары в ответ на дискриминационное отношение к продукции из США. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Эти пошлины, согласно документу, распространяются на все канадские товары "от вина до хоккейных клюшек и цемента". При этом указывается и список исключений, который включает энергоносители, калийные удобрения и некоторые другие товары, такие как рыба или критически важные минералы.

Сегодня президент Трамп подписал три прокламации … вводящие дополнительные 50% пошлины на определенные товары Канады в ответ на дискриминационное отношение Канады к американской продукции сказано в сообщении

Указывается, что пошлины "призваны компенсировать бремя и неудобства для торговли США, вызванные дискриминацией со стороны Канады".

Пошлины начнут действовать с 19 августа 2026 года.

17 июля Трамп также заявил, что убытки Соединенных Штатов от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к уже существующим импортным пошлинам против Канады.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты намерены ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, импортируемых из Бразилии.