Трамп вновь заговорил о присоединении Канады к США после новостей о рецессии

Москва2 июн Вести.Президент США Дональд Трамп в очередной раз поднял тему присоединения Канады в качестве 51-го штата.

Об этой инициативе он вспомнил на фоне сообщений о технической рецессии в стране.

Пятьдесят первый штат написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social

К публикации он добавил ссылку на статью Bloomberg о том, что в Канаде впервые с пандемии 2020 года наблюдается снижение реального уровня ВВП​​​.

В декабре 2024 года Трамп пригрозил предыдущему канадскому премьер-министру Джастину Трюдо сделать его страну 51-м штатом США.

Позднее американский лидер назвал действующего главу правительства Канады Марка Карни губернатором.