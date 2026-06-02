Президент США Дональд Трамп в очередной раз поднял тему присоединения Канады в качестве 51-го штата.
Об этой инициативе он вспомнил на фоне сообщений о технической рецессии в стране.
Пятьдесят первый штатнаписал глава Белого дома в социальной сети Truth Social
К публикации он добавил ссылку на статью Bloomberg о том, что в Канаде впервые с пандемии 2020 года наблюдается снижение реального уровня ВВП.
В декабре 2024 года Трамп пригрозил предыдущему канадскому премьер-министру Джастину Трюдо сделать его страну 51-м штатом США.
Позднее американский лидер назвал действующего главу правительства Канады Марка Карни губернатором.