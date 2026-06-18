Москва18 июн Вести.Администрация США предпочла бы, чтобы торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (United States-Mexico-Canada Agreement) прекратило действовать, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в парижском аэропорту Orly.

Я бы предпочел, чтобы USMCA не было. Я бы предпочел не подписывать его. Я бы предпочел, чтобы оно прекратило действовать. Для США было бы лучше без этого соглашения. Я бы предпочел, чтобы соглашения не было. Но я могу подписать его отметил Трамп

Договор USMCA подписан в 2018 году по предложению Трампа, который тогда занимал пост 45-го президента США. Трамп посчитал, что предыдущее торговое соглашение - NAFTA - не отвечает интересам США. Новый договор (USMCA) вступил в силу в 2020 году, действие договора могут пересмотреть в 2026 году.