Трамп намерен ввести пошлины на импорт из Мексики и Канады из-за салата и дыма Трамп хочет ввести новые пошлины на импорт из Канады и Мексики

Москва25 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен ввести новые высокие пошлины на поставки из Канады и Мексики. Американский лидер заявил об этом в ходе пресс-конференции с журналистами в Белом доме.

Думаю, мы введем высокие пошлины или налоги на импорт из Мексики из-за салата, а также введем высокие пошлины в отношении Канады из-за дыма сказал Трамп

Ранее в США несколько тысяч человек получили пищевое отравление, предположительно, из-за употребления зараженного паразитом салата айсберг. По одной из версий, его могли ввезти в США из Мексики.

Что же касается Канады, то там бушуют лесные пожары, смог от которых достиг некоторых американских штатов и крупных городов. До этого Трамп уже писал в соцсети Truth Social​​​, что, по его мнению, убытки Соединенных Штатов от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к текущим импортным пошлинам против Канады. Политик назвал поведение Оттавы "умышленной халатностью", и напомнил, что так в Канаде происходит каждый год.