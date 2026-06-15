Москва15 июн Вести.Франция может столкнуться с пошлинами в размере 100% на вино и шампанское, если не откажется от цифрового налога на американские технологические компании. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Речь идет о цифровом налоге в 3%, который распространяется на деятельность крупных технологических компаний США.

Я попросил его (президента Франции Эммануэля Макрона – прим. ред.) не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции сказал Трамп в интервью New York Post

По его словам, для урегулирования ситуации Парижу достаточно отменить налог на деятельность американских компаний. В этом случае, добавил он, давление со стороны Вашингтона прекратится.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести новые пошлины в размере 10% или 12,5% на товары из 60 стран. Изменения, предположительно, вступят в силу в июле после завершения открытого обсуждения.