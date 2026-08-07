Москва7 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что может одним росчерком пера ликвидировать дефицит торгового баланса со Швейцарией, запретив импорт товаров из европейской страны, в том числе и часов.

Мы превращаем многие страны в элитные. Посмотрите на Швейцарию. У нас с ними дефицит [торгового баланса] в $39 млрд. Я могу ликвидировать этот дефицит одним росчерком пера, и они перестанут быть элитной страной. Все, что мне надо сказать, это: "Мне не нужны ваши часы. Мне не нужны никакие ваши товары сказал американский лидер в интервью порталу Punchbowl News

По его словам, Соединенным Штатам удастся сохранить от $39 до $41 млрд, а Швейцария из "элитной" страны станет страной "с большими проблемами".

Но, к их счастью, я хороший человек добавил Трамп

Американский лидер считает, что многие страны мира, в том числе Швейцария, могут позволить себе сохранять низкие процентные ставки исключительно благодаря американскому субсидированию их экономик.

Мы должны снова стать страной с самой низкой процентной ставкой, потому что в странах, где она низкая, она низкая благодаря нам. Потому что мы спонсируем многие страны мира, многие элитные страны мира сказал Трамп

Президент США заявил, что Америка фактически "отдает" Швейцарии 40 миллиардов долларов — именно столько составляет положительное сальдо торгового баланса этой европейской страны за счет Соединенных Штатов.

Ранее Трамп объявил о наступлении "Золотого века Америки", заявив о рекордных показателях американской экономики и экспорта, а также о "возвращении" производства в страну.