Москва7 авгВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что может одним росчерком пера ликвидировать дефицит торгового баланса со Швейцарией, запретив импорт товаров из европейской страны, в том числе и часов.
Мы превращаем многие страны в элитные. Посмотрите на Швейцарию. У нас с ними дефицит [торгового баланса] в $39 млрд. Я могу ликвидировать этот дефицит одним росчерком пера, и они перестанут быть элитной страной. Все, что мне надо сказать, это: "Мне не нужны ваши часы. Мне не нужны никакие ваши товарысказал американский лидер в интервью порталу Punchbowl News
По его словам, Соединенным Штатам удастся сохранить от $39 до $41 млрд, а Швейцария из "элитной" страны станет страной "с большими проблемами".
Но, к их счастью, я хороший человекдобавил Трамп
Американский лидер считает, что многие страны мира, в том числе Швейцария, могут позволить себе сохранять низкие процентные ставки исключительно благодаря американскому субсидированию их экономик.
Мы должны снова стать страной с самой низкой процентной ставкой, потому что в странах, где она низкая, она низкая благодаря нам. Потому что мы спонсируем многие страны мира, многие элитные страны мирасказал Трамп
Президент США заявил, что Америка фактически "отдает" Швейцарии 40 миллиардов долларов — именно столько составляет положительное сальдо торгового баланса этой европейской страны за счет Соединенных Штатов.
Ранее Трамп объявил о наступлении "Золотого века Америки", заявив о рекордных показателях американской экономики и экспорта, а также о "возвращении" производства в страну.