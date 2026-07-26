Трамп заявил, что Европе повезло иметь его в качестве друга

"Им повезло, что я их друг": Трамп озвучил послание европейским союзникам Трамп заявил, что Европе повезло иметь его в качестве друга

Москва26 июл Вести.Странам Европы повезло иметь Дональда Трампа в качестве друга. Об этом сам президент Соединенных Штатов заявил в телефонном разговоре с журналисткой французского телеканала LCI Сони Дриди, отвечая на вопрос о том, есть ли у него какое-либо послание для европейских союзников.

Фрагмент их разговора был опубликован 25 июля на странице журналистки в социальной сети X.

Им повезло, что я их друг подчеркнул глава Белого дома

Ранее Трамп на саммите НАТО выдвинул два требования к странам Евросоюза. Он потребовал, чтобы они оказывали должное уважение Соединенным Штатам, а также увеличивали расходы на оборону.

До этого американский лидер пригрозил европейским странам введением пошлин в 100%, если они решат ввести налог на цифровые услуги для бизнеса США. Трамп заявил, что пока что это только предупреждение, однако подчеркнул, что пошлины будут введены незамедлительно после соответствующего решения стран Европы.