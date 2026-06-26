Москва26 июнВести.Президент США Дональд Трамп пригрозил европейским странам введением пошлин в 100%, если они введут налог на цифровые услуги для американского бизнеса.
Как отметил Трамп в соцсети The Truth, многие страны Европы близки к введению налога на цифровые услуги для американских компаний.
…Любая страна, которая введёт такой налог, немедленно столкнётся с введением 100-процентных пошлин на любые товары, поставляемые в СШАнаписал американский лидер
Он заявил, что пока это предупреждение, пошлины будут введены незамедлительно после соответствующего решения стран Европы.
Ранее Трамп говорил, что Франция может столкнуться с пошлинами в 100% на вино и шампанское, если не откажется от цифрового налога на американские технологические компании.