Трамп пригрозил Европе 100-процентными пошлинами, если те введут новый налог

Трамп пригрозил странам Европы пошлинами в 100% Трамп пригрозил Европе 100-процентными пошлинами, если те введут новый налог

Москва26 июн Вести.Президент США Дональд Трамп пригрозил европейским странам введением пошлин в 100%, если они введут налог на цифровые услуги для американского бизнеса.

Как отметил Трамп в соцсети The Truth, многие страны Европы близки к введению налога на цифровые услуги для американских компаний.

…Любая страна, которая введёт такой налог, немедленно столкнётся с введением 100-процентных пошлин на любые товары, поставляемые в США написал американский лидер

Он заявил, что пока это предупреждение, пошлины будут введены незамедлительно после соответствующего решения стран Европы.

Ранее Трамп говорил, что Франция может столкнуться с пошлинами в 100% на вино и шампанское, если не откажется от цифрового налога на американские технологические компании.