Трамп заявил о рекордных показателях производства и фондового рынка в США

"Золотой век Америки": Трамп заявил о значительных успехах в экономике США Трамп заявил о рекордных показателях производства и фондового рынка в США

Москва5 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о рекордных показателях американской экономики и экспорта, а также о "возвращении" производства в страну.

В частности, в обрабатывающей промышленности США отмечен самый высокий темп роста за последние четыре года, что "превосходит все ожидания", отметил Трамп.

Американское производство вернулось! Америка побеждает! Американский экспорт пылает заявил Трамп

Фондовый рынок США находится на историческом максимуме и бьет рекорд за рекордом, поскольку инвесторы уверены в успехах США, считает президент.

Пятый месяц подряд экспорт американских товаров превышает $200 млрд в месяц и может превысить $2,5 трлн в этом году, пояснил Трамп.

Демократы распространяют ложные новости и "делают все возможное, чтобы отвлечь людей от этих огромных успехов", однако скрывать "победы экономики США становится все труднее из-за видимых показателей", заявил президент.

Это Золотой век Америки. И мы только начинаем заключил Трамп

Между тем в докладе Института управления поставками (ISM) США приведены итоги опроса менеджеров по закупкам почти 300 американских компаний.

Опрос показал, что 62% менеджеров настроены негативно, а главными проблемами названы скачки цен, последствия войны с Ираном, нарастающие логистические трудности и давление пошлин.

Телеканал CNN сообщил, что Пентагон в ходе конфликта с Ираном исчерпал почти 80% своих ракет-перехватчиков для систем ПВО.