В США узнали, как Трамп заработал на схеме с введением пошлин и покупкой акций CNBC: Трамп скупил упавшие в цене акции техгигантов после введения им тарифов

Москва3 июл Вести.Президент США Дональд Трамп скупил акции технологических компаний во время обвала фондового рынка в 2025 году, спровоцированного его тарифной политикой, и заработал миллионы после последующего роста стоимости активов, сообщает американский телеканал CNBC, изучивший ежегодный финансовый отчет американского лидера.

Как отмечается, 8 апреля 2025 года глава Белого дома совершил 327 покупок акций, что в пять раз превысило среднесуточный показатель всех его приобретений активов за тот год. Телеканал выяснил, что основная часть сделок пришлась на акции технологических гигантов с высокой рыночной капитализацией, включая Apple, Nvidia Amazon, Microsoft. В тот день Трамп приобрел их акции на сумму от 100 тысяч до 250 тысяч долларов за каждую.

За несколько дней до этого, 2 апреля, президент США объявил о своей новой тарифной политике, которую тот назвал "днем освобождения". В результате данной политики акции техногигантов сильно упали в цене, но в последствии снова выросли после смягчения тарифов, позволив тем самым президенту получить значительную прибыль.

Всплеск покупок пришелся на завершающую стадию крутого четырехдневного спада [на рынке], который был спровоцирован обнародованием его плана по введению масштабных и высоких импортных пошлин указывает CNBC

В прошлом году Трамп подписал исполнительный указ, которым ввел режим чрезвычайного положения в экономике в связи с торговым дефицитом США. Он установил универсальную 10% импортную пошлину на товары из всех стран мира, а также дополнительные повышенные тарифы в отношении 57 государств.

Ранее стало известно, что криптовалютные операции принесли Трампу в 2025 году свыше 1 млрд долларов дохода, еще несколько миллионов принесли продажи Библий, часов, кроссовок и парфюмерной продукции, на которых указано его имя.