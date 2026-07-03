Трамп рассказал о своей реакции на первый $1 трлн, заработанный Маском Трамп поздравил Маска с первым заработанным им $1 трлн

Москва3 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что поздравил предпринимателя Илона Маска с тем, что его состояние увеличилось до $1 трлн.

Трамп отправил Маску записку с поздравлениями.

Я написал ему: "Мои поздравления, очень хорошо" отметил Трамп

Президент имеет очень хорошие отношения с Маском, но возникли "небольшие разногласия" из-за отказа администрации США пересаживать всех американцев на электромобили, уточнил Трамп.

Илон от этого не в восторге. И я могу это понять. Но у него все хорошо подчеркнул президент США

Выход основанной Маском компании SpaceX на IPO 12 июня позволил предпринимателю стать первым в мире триллионером. Однако менее чем через две недели агентство Bloomberg оценило состояние Маска в $957 млрд.

По данным журнала Forbes, состояние Маска составляло в 2025 году $342 млрд против $195 млрд в 2024 году.