Москва3 июлВести.Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что поздравил предпринимателя Илона Маска с тем, что его состояние увеличилось до $1 трлн.
Трамп отправил Маску записку с поздравлениями.
Я написал ему: "Мои поздравления, очень хорошо"отметил Трамп
Президент имеет очень хорошие отношения с Маском, но возникли "небольшие разногласия" из-за отказа администрации США пересаживать всех американцев на электромобили, уточнил Трамп.
Илон от этого не в восторге. И я могу это понять. Но у него все хорошоподчеркнул президент США
Выход основанной Маском компании SpaceX на IPO 12 июня позволил предпринимателю стать первым в мире триллионером. Однако менее чем через две недели агентство Bloomberg оценило состояние Маска в $957 млрд.
По данным журнала Forbes, состояние Маска составляло в 2025 году $342 млрд против $195 млрд в 2024 году.