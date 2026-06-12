Москва12 июн Вести.Американская компания SpaceX по итогам рекордного первичного размещения сильно переоценена, и должна будет показать "суперрезультаты", иначе инвесторов в ее акции ждет разочарование. Об этом заявил ИС "Вести" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Объем первичного размещения (IPO) компании SpaceX составил рекордные 75 млрд долларов. Это IPO сделало Илона Маска первым в мире триллионером.

Компания SpaceX провела рекордное IPO во всей истории фондовых рынков, но, конечно же, компания явно переоценена. Например, она стоит сейчас почти 100 годовых выручек - это беспрецедентный показатель. Скорее всего, инвесторы покупали акции SpaceX не на текущих результатах, а на вере в прорыв, в будущее компании отметил аналитик

По его словам, Илон Маск - действительно харизматичный, инициативный предприниматель, к успехам которого в части бизнеса SpaceX можно отнести достаточно успешное развитие компанией сети спутникового интернета Starlink. Также SpaceX лидирует по числу коммерческих запусков ракет, что тоже является достижением Маска.

Но для того, чтобы оправдать такие высокие мультипликаторы, компании SpaceX придется показать суперрезультаты. Но это, в общем-то, отнюдь не гарантировано, поэтому не исключено, что если таких суперрезультатов не будет, то инвесторов в акции SpaceX может ждать разочарование, и акции могут скорректироваться вниз. Нужно время, чтобы понять, насколько оправдана вера в харизму Илона Маска резюмировал Суверов

Ранее модернизированная версия космического корабля Starship компании SpaceX взорвалась после возвращения на Землю из тестового полета.