Стоимость акций SpaceX за сутки упала на 400 миллиардов долларов

Капитализация SpaceX упала на 400 млрд долларов за сутки Стоимость акций SpaceX за сутки упала на 400 миллиардов долларов

Москва23 июн Вести.Рыночная стоимость космической компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска упала на 400 миллиардов долларов за сутки, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов понедельника, 22 июня, стоимость акций компании упала на 16,43%, до 154,6 доллара со 185 долларов на предыдущем закрытии​​​.

Так, капитализация SpaceX снизилась на 400 миллиардов долларов – до 2,037 триллиона долларов. SpaceX вышла на биржу 12 июня, первичное публичное размещение акций компании стало рекордным.

Ранее инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов заявил, что американская компания SpaceX по итогам рекордного первичного размещения сильно переоценена, и должна будет показать "суперрезультаты", иначе инвесторов в ее акции ждет разочарование.

SpaceX производит космическую технику. Компания основана Илоном Маском в 2002 году. В феврале 2026 года она была объединена с другим проектом Маска, xAI, который занимается разработками в области искусственного интеллекта.