Guardian: Маск после IPO SpaceX может стать первым на планете триллионером

Маск вскоре может стать первым в мире триллионером, пишет Guardian Guardian: Маск после IPO SpaceX может стать первым на планете триллионером

Москва4 июн Вести.Миллиардер Илон Маск может стать первым в мире триллионером после выхода на биржу космической компании SpaceX, его доля в ней составляет 542 млрд долларов, пишет Guardian.

Уточняется, что уже на следующей неделе планируется продать 555,6 млн акций по 135 долларов за штуку. Общая стоимость компании оценивается в 1,77 трлн.

Издание напоминает, что SpaceX "играет центральную роль в стремлении Маска построить самодостаточный город на Марсе и получает выгодные аэрокосмические контракты" от американских властей. Так, НАСА зависит от ракет SpaceX для большинства своих запусков.

Ранее Маск заявил, что основал компанию SpaceX ради встречи с НЛО. Он также выразил уверенность, что корабли его компании будут "бороздить просторы космоса".