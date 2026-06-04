Москва4 июнВести.Миллиардер Илон Маск может стать первым в мире триллионером после выхода на биржу космической компании SpaceX, его доля в ней составляет 542 млрд долларов, пишет Guardian.
Уточняется, что уже на следующей неделе планируется продать 555,6 млн акций по 135 долларов за штуку. Общая стоимость компании оценивается в 1,77 трлн.
Издание напоминает, что SpaceX "играет центральную роль в стремлении Маска построить самодостаточный город на Марсе и получает выгодные аэрокосмические контракты" от американских властей. Так, НАСА зависит от ракет SpaceX для большинства своих запусков.
Ранее Маск заявил, что основал компанию SpaceX ради встречи с НЛО. Он также выразил уверенность, что корабли его компании будут "бороздить просторы космоса".