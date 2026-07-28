CNBC: капитализация SpaceX Илона Маска рухнула в июне на $1,2 трлн CNBC: компания SpaceX Илона Маска потеряла в июне $1,2 трлн

Москва28 июл Вести.Рыночная капитализация компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска уменьшилась с июня 2026 года на $1,2 трлн, что сопоставимо со стоимостью компании Tesla, которую также возглавляет Маск, сообщает телеканал CNBC.

После выхода SpaceX на IPO 12 июня ее акции подорожали до $225,6 за бумагу, однако 27 июля за одну акцию давали лишь $113,5.

Таким образом, капитализация SpaceX упала на $1,2 трлн. При этом капитализация Tesla составляет $1,22 трлн.

Маск иронично назвал себя "бывшим триллионером". Так, 12 июня он стал первым в мире человеком, состояние которого превысило $1 трлн, однако 24 июня его состояние сократилось до $957 млрд, поскольку акции SpaceX начали дешеветь.

Сейчас состояние Маска составляет $709 млрд, свидетельствует опубликованный агентством Bloomberg "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index).