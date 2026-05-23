Москва23 мая Вести.На Землю после 12-го тестового полета вернулся космический корабль Starship (Version 3). Трансляцию полета вела компания SpaceX.

Корабль приводнился, после чего произошел взрыв. Еще при выходе в космос космическая система потеряла один из шести двигателей. В ходе испытательного полета на орбиту были выведены 20 макетов спутников и два спутника Starlink нового поколения.

Подтверждено приводнение сообщила SpaceX в соцсетях

После этого корабль взорвался. Над водой поднялось оранжевое грибовидное облако. Произошедшее наблюдавшие за происходящим сотрудники корпорации Илона Маска встретили аплодисментами.

Это был уникальный запуск с полномасштабным испытанием всех систем третьей полностью модернизированной версии корабля. Ракета стартовала с совершенно новой второй пусковой площадки на космодроме Starbase в Техасе. Ускоритель Super Heavy во время его разворота над Мексиканским заливом, переименованным Трампом в залив Америки, потерял один из двигателей. Он взорвался. Обломки ускорителя Starship упали в "опасную зону". Об этом инциденте, названном "аномалией", уже осведомлено Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США. Авиарегулятор оценивает ситуации, а также ожидает получения заключения о всех возникших неполадках в ходе тестового полета.

Starship S39 – первая космическая ракета третьего поколения V3 ракет SpaceX. Это самая большая ракета в истории. Высота ракеты составляет 124 метра, тяга двигателей достигает почти 8 тысяч тонн.

Следующий испытательный полет модернизированного Starship отменен.