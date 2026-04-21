Москва21 апрВести.Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затопили в Тихом океане после того, как он завершил свою миссию на Международной космической станции (МКС), сообщает Роскосмос.
Космический грузовик сошел с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился.
Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океанаотмечает Роскосмос
В ночь на 21 апреля "Прогресс МС-32" отстыковался от МКС.
Грузовой корабль прибыл на МКС в сентябре 2025 года и пристыковался к модулю "Звезда" в автоматическом режиме.