"Прогресс МС-32" затопили в Тихом океане после завершения миссии на МКС

Москва21 апр Вести.Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затопили в Тихом океане после того, как он завершил свою миссию на Международной космической станции (МКС), сообщает Роскосмос.

Космический грузовик сошел с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился.

Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана отмечает Роскосмос

В ночь на 21 апреля "Прогресс МС-32" отстыковался от МКС.

Грузовой корабль прибыл на МКС в сентябре 2025 года и пристыковался к модулю "Звезда" в автоматическом режиме.