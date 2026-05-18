Крупнейший самолет Solar Impulse 2 на солнечной энергии разбился в США Aviation Week: Solar Impulse 2 на солнечных батареях потерпел крушение в США

Москва18 мая Вести.Во время испытательного рейса в Мексиканском заливе потерпел крушение самолет Solar Impulse 2 - первый в мире летательный аппарат, совершивший кругосветное путешествие исключительно на солнечной энергии. Об этом сообщает Aviation Week.

По данным портала, Solar Impulse 2 выполнял тестовый полет с аэродрома в штате Миссисипи, но внезапно потерял питание и устремился к земле. В результате крушения никто не пострадал.

Отмечается, что отличительной особенностью Solar Impulse 2 была сверхлегкая конструкция из углепластика. Размах крыла самолета составлял 70 метров, а масса – около 2,3 тонны.

Аппарат был оборудован 17 248 солнечными панелями. В 2016 году он успешно завершил исторический кругосветный полет.

Сооснователи проекта Бертран Пиккар и Андре Боршберг выразили сожаление из-за потери уникального образца, который планировалось передать в музей. Восстановить аппарат после крушения невозможно.