Криптовалютные операции принесли Трампу более $1 млрд дохода в 2025 году

Трамп заработал более $1 млрд на криптовалюте в 2025 году Криптовалютные операции принесли Трампу более $1 млрд дохода в 2025 году

Москва1 июл Вести.Криптовалютные операции принесли главе Белого дома Дональду Трампу в 2025 году свыше 1 млрд долларов дохода. Это следует из финансовой декларации американского лидера, передает агентство ТАСС.

Трамп выручил около 500 млн долларов благодаря операциям с криптовалютой в рамках World Liberty Financial, где ключевые посты занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

Глава вашингтонской администрации также получил около $600 млн в качестве отчислений при продаже цифровой валюты $TRUMP. Ее стоимость зависит, в частности, от уровня поддержки Трампа пишет агентство

Еще несколько миллионов принесли продажи Библий, часов, кроссовок и парфюмерной продукции, на которых указано его имя.

В мае стало известно, что компания Trump Media & Technology Group (TMTG) потеряла 400 миллионов долларов в первом квартале 2026 года. Основанная американским президентом Дональдом Трампом компания сделала неудачные вложения в криптовалюту.

Позже США заблокировали криптовалюту Ирана на примерно один миллиард долларов.