Фирма Трампа готова продать ускоренный доступ к его постам за $100 тыс.

Trump Media продает ускоренный доступ к постам Трампа за $100 тыс. в месяц Фирма Трампа готова продать ускоренный доступ к его постам за $100 тыс.

Москва17 июл Вести.Компания Trump Media & Technology Group, большая часть которой принадлежит семье президента США Дональда Трампа, объявила о запуске инструмента для ускоренного доступа к постам американского лидера в социальной сети Truth Social. Об этом пишет Financial Times.

За сумму, которая может достигать 100 тысяч долларов в месяц, биржевые трейдеры, хедж-фонды и другие игроки финансового рынка могут получить доступ к Truth API. Этот программный инструмент позволит им видеть посты Трампа на миллисекунды быстрее, чем обычные пользователи.

Трейдинговые компании и хедж-фонды платят огромные деньги за сверхбыстрые потоки данных, поскольку при реакции на новости, способные повлиять на рынок, значение имеет каждая миллисекунда. Трамп часто публикует в Truth Social важные заявления, которые вызывают резкие колебания на мировых финансовых рынках уточняется в публикации FT

Ранее американский телеканал CNBC выяснил, что Трамп скупил акции технологических компаний, цены на которые упали из-за его "тарифных войн", а затем получил прибыль, когда ситуация на финансовых рынках нормализовалась.