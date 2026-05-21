WSJ: в США идет проверка связи сделок с нефтью и публикации Трампа об Иране

Москва21 мая Вести.Американские регуляторы проводят проверку сделок нескольких инвестиционных компаний на фоне резкого всплеска активности на рынке нефтяных фьючерсов, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание обратило внимание, что этот скачок произошел незадолго до публикации поста президента США Дональда Трампа, в котором тот сообщил об отсрочке ударов по энергетическим объектам Ирана.

Регулятор, отвечающий за контроль над фьючерсными рынками, пытается установить, использовал ли кто-то инсайдерскую информацию о посте Трампа от 23 марта для торгов или передал ее третьим лицам говорится в статье

Среди компаний, которые могли извлечь выгоду из сложившейся ситуации, WSJ называет британские Qube Research & Technologies и Forza Fund, а также подразделение французской TotalEnergies.

После снижения цен на нефть на 13% в связи с решением Трампа эти компании заработали приблизительно 5 миллионов, 10 миллионов и 200 тысяч долларов соответственно.

Однако к настоящему времени ни одной из упомянутых фирм не предъявлено обвинений в нарушении законодательства, обратила внимание газета.

Ранее издание The Atlantic сообщало об усталости Трампа от затянувшегося конфликта с Ираном. В то же время глава Белого дома заявил, что США не будут смягчать антииранские санкции, пока Вашингтон и Тегеран не подпишут мирное соглашение.

По мнению политика, Исламской Республике следует принять устраивающее американскую сторону решение по этому поводу, иначе Соединенные Штаты "готовы действовать".