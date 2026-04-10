WSJ: Белый дом предостерег сотрудников от ставок на ситуацию вокруг Ирана

Белый дом предупредил сотрудников об ответственности за ставки на Иран

Москва10 апр Вести.Белый дом направил своим сотрудникам предупреждение о том, чтобы те не использовали свое служебное положение для участия в спекулятивных торгах на рынках прогнозов после появления информации о приостановке ударов по Ирану, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, предупреждение было разослано по электронной почте всем сотрудникам от управления по административным вопросам Белого дома 23 марта

В тот день президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. За 15 минут до этого объявления на фьючерсных рынках нефти в течение двух минут были заключены сделки на сумму более $760 млн, пишет издание.

Отмечается, что три аккаунта трейдеров на бирже прогнозов Polymarket заработали более 600 тысяч долларов, верно угадав дату прекращения огня.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл подтвердил данные WSJ и напомнил, что американский лидер выступает за запрет на использование кулуарной информации в целях получения финансовой выгоды.

Ранее Белый дом потребовал усилить давление на американские телеканалы из-за недовольства из-за "искаженных новостей" о ходе конфликта на Ближнем Востоке.