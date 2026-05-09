Bloomberg: компания Трампа потеряла $400 млн на инвестициях в криптовалюту

Москва9 мая Вести.400 миллионов долларов в первом квартале 2026 года потеряла компания Trump Media & Technology Group (TMTG). Основанная американским президентом Дональдом Трампом компания сделала неудачные вложения в криптовалюту.

Об убытке компании сообщило агентство Bloomberg.

Медиагруппа семьи Трампа зафиксировала чистый убыток в 405,9 миллиона долларов в первом квартале из-за нереализованной и убыточной криптовалюты отмечается в сообщении агентства

TMTG владеет социальной сетью Truth Social. Bloomberg, ссылаясь на агрегатора криптовалютных данных CoinGecko, отмечает, что Trump Media & Technology Group в июле 2025 года купила 9,5 тысячи биткоинов по 108,5 тысячи долларов. Медиагруппа Трампа продала 2 тысячи биткоинов в феврале, когда цена криптовалюты снизилась до отметки в 70 тысяч долларов. На 9 мая цена биткоина составляет 80,56 тысячи долларов (5 миллионов 095 тысяч рублей).

В октябре 2025 года основатель биржи Binance Чанпэн Чжао предположил, что биткоин создал Трамп. По его мнению, именно президент США мог скрываться под псевдонимом Сатоши Накамото.

В мае прошлого года сын президента США Дональд Трамп-младший сделал прогноз о росте стоимости биткоина в ближайшие годы. Он также добавил, что некоторые спады цены криптовалюты возможны.

Сам Трамп анонсировал, что биткоин и Ethereum станут основой стратегического запаса криптовалют для Соединенных Штатов.