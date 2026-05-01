Инвесторы не могут избавиться от криптовалюты Трампа до 2030 года

Инвесторы застряли в криптопроекте семьи Трампа Инвесторы не могут избавиться от криптовалюты Трампа до 2030 года

Москва1 мая Вести.Инвесторы, вложившиеся в криптопроект World Liberty Financial президента США Дональда Трампа, не могут покинуть его, в то время как семья американского лидера продолжает богатеть. Об этом сообщают агентства Bloomberg и Reuters.

В ходе двух раундов проект привлек более 550 млн долларов со стороны инвесторов, привлеченных громкими именами основателей. После этого проект тихо продал еще 5,9 млрд токенов частным инвесторам, а значительная часть выручки ушла в организации, связанные с семьей Трампа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Это какая-то фантастика, что семья Трампа не только наживается на этом финансовом предприятии с явным конфликтом интересов, но и делает это таким образом, что другие инвесторы не могут разделить с ними прибыль сказал профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад

По данным Bloomberg, у инвесторов практически нет возможности обратиться за помощью к регулирующим органам, поскольку токен-проекты не подчиняются требованиям, предъявляемым к публичным компаниям.

Как сообщает Reuters, 15 апреля WLF опубликовала предложение, которое запретит ранним инвесторам торговать токенами (80% их активов в настоящее время заблокированы компанией) в течение двух лет. Эта мера означает, что ранние инвесторы, владеющие 17 миллиардами токенов, не смогут их продать до 2030 года, через год после того, как президент должен покинуть свой пост.

Новое предложение появилось на фоне жалоб инвесторов, которые утверждают, что компания заморозила их средства, одновременно присвоив сотни миллионов долларов. По данным анализа Reuters, семья Трампа уже заработала более 1 миллиарда долларов на World Liberty.

Инвесторы на протяжении нескольких месяцев жалуются на отсутствие прозрачности в World Liberty Financial, централизованную структуру управления и неспособность реагировать на жалобы сообщества.