Fox News: в США изъяли криптовалюту на $8 млрд у компании из Камбоджи

Fox News: американские власти изъяли у камбоджийской компании 127 тыс. биткоинов Fox News: в США изъяли криптовалюту на $8 млрд у компании из Камбоджи

Москва29 мая Вести.Федеральное бюро расследований США в ходе одной операции конфисковало криптовалюту на общую сумму восемь миллиардов долларов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, американские правоохранительные органы задержали около 300 человек и изъяли более 127 тысяч биткоинов после ареста генерального директора камбоджийской компании Prince Holding Group. Представители властей США назвали эту операцию крупнейшей конфискацией в истории американского правительства.

В рамках расследования спутниковая сеть Starlink, принадлежащая компании SpaceX, заблокировала семь тысяч своих терминалов в Мьянме. По данным ФБР, подозреваемые использовали эти устройства для совершения преступлений.

Ранее сообщалось, что США заморозили криптовалютные активы на сумму 344 миллиона долларов из-за предполагаемой связи с правительством Ирана.