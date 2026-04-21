В Забайкалье лжеинвесторы похитили у клиентов около 60 млн рублей

Москва21 апр Вести.Полиция в Забайкалье задержала 32-летнего организатора и троих участников инвестиционной компании, они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

По версии следствия, с 2023 года злоумышленники, обещая высокие доходы, привлекали граждан зарабатывать на инвестициях в криптовалюту. Некоторые клиенты смогли получить выплаты по процентам. Но когда они прекратились, забайкальцы обратились в полицию.

Установлены 26 потерпевших, у которых лжеинвесторы похитили около 60 миллионов рублей отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по 26 эпизодам. Все подозреваемые задержаны. Трое заключены под стражу, одну отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.