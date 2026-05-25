СК РФ возбудил девять дел о взятках при выдаче лицензий на золотодобычу

Возбуждены дела против должностных лиц за взятки от золотодобытчиков СК РФ возбудил девять дел о взятках при выдаче лицензий на золотодобычу

Москва25 мая Вести.Следователи возбудили девять уголовных дел по фактам коррупционных преступлений в сфере недропользования в Забайкальском крае. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Преступная схема была выявлена и пресечена при участии сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии. По данным следствия, в противоправной деятельности участвовала группа лиц, в которую входили представители территориальных органов. Они были ответственны в том числе за вопросы недропользования.

К настоящему времени обвинения в получении взяток предъявлены двум должностным лицам и одному посреднику, ранее работавшему в одном из учреждений в должности начальника отдела. Установлены также пять взяткодателей, в интересах которых совершались незаконные действия сказала Петренко

Следствие полагает, что должностные лица получали взятки от отдельных золотодобывающих компаний за выдачу положительных экспертных заключений, а также преимущества при получении лицензий на геологическое изучение недр, связанное с поиском и оценкой месторождений россыпного золота.

Задержания прошли в Чите, Санкт-Петербурге и Благовещенске. По ходатайству следствия суд заключил под стражу всех восьмерых обвиняемых. Кроме того, наложен арест на их имущество общей суммой 60 миллионов рублей.

Ранее суд Улан-Удэ заключил под стражу замруководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Степана Лархаева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.