Москва6 мая Вести.Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу заместителя руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Степана Лархаева по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Отмечается, что чиновник пробудет под стражей до 4 июля.

Лархаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки в крупном размере сказано в сообщении

Фигурант и его адвокат просили суд о более мягкой мере пресечения, однако суд отправил чиновника в СИЗО на время следствия.

Если вина Лархаева будет доказана, то ему может грозить от семи до 12 лет лишения свободы.